ChatGPT artık toplantılarınızı dinleyebilir ve özetleyebilir

OpenAI, popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için "Kayıt modu" (Record mode) adını verdiği yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Şirket, bu yenilikçi aracın artık macOS masaüstü uygulamasında, ücretli aboneliklere sahip kullanıcılar için mevcut olduğunu duyurdu.

SESİ KAYDET, METNE DÖK VE ÖZETLE

Yeni "Kayıt modu", özellikle not almanın faydalı olabileceği toplantıları veya beyin fırtınası oturumlarını kaydetmek için tasarlandı.

Bu özellik, kullanıcıların doğrudan ChatGPT uygulaması içinde ses kaydetmesine olanak tanıyor.

Kayıt tamamlandıktan sonra, yapay zeka bu ses kaydını otomatik olarak metne döküyor (transkripsiyon).

Daha da önemlisi, konuşmadaki önemli noktaları vurgulayarak bir özet çıkarıyor ve hatta bu vurguları takip edilecek görevlere veya eylem maddelerine dönüştürebiliyor.

KULLANICILARDAN TAM NOT: "OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR"

Yeni "Kayıt modu", özelliği deneyen ilk kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

Sosyal medya platformu X'teki bir kullanıcı, bir toplantı sırasında bu özelliği kullanma deneyimini paylaşarak bunu "tamamen oyunun kurallarını değiştiren bir özellik" olarak nitelendirdi.

Kullanıcı, kendisi hiçbir not almamasına rağmen ChatGPT'nin her şeyi metne döktüğünü, özet çıkardığını ve hatta yapılacaklar listesi oluşturduğunu belirtti.

Bu özellik, şu anda ChatGPT'nin Pro, Enterprise ve Edu kullanıcıları için ek bir maliyet olmadan sunuluyor.