ChatGPT Atlas kullananlara uyarı: Güvenlik açığı tespit edildi

OpenAI’ın interneti “konuşarak gezmeyi” vadeden yeni yapay zekâ destekli web tarayıcısı ChatGPT Atlas, gizlilik ve güvenlik endişeleriyle gündeme geldi.

Chromium tabanlı bu tarayıcı, uzmanların dikkatini çeken ciddi soru işaretleri doğurmuş durumda.

CHATGPT ATLAS "MEMORIES" ÖZELLİĞİNDE GİZLİLİK RİSKİ VAR

Tarayıcının "Memories" (Hafıza) özelliği, kullanıcıların gezinti geçmişini, etkileşimlerini ve tercihlerini otomatik olarak kaydediyor.

Uzmanlar, bu sistemin kullanıcı davranışlarını detaylı biçimde analiz ettiğini ve bunun gizlilik açısından "felakete davetiye" anlamına geldiğini belirtiyor.

OpenAI, hassas verilerin korunacağını belirtse de "her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığına" dair henüz bir garanti bulunmuyor.

YAPAY ZEKA AJANI VE "PROMPT INJECTION" SALDIRILARI

Tarayıcının içinde yer alan ve kullanıcı adına işlem yapabilen yapay zekâ ajanı, güvenlik araştırmacılarına göre "önlenmesi neredeyse imkânsız" saldırı riskleri yaratıyor.

Güvenlik uzmanı Simon Willison, Atlas’ın “prompt injection” (komut enjeksiyonu) saldırılarına karşı yeterli korumaya sahip olmadığını vurguluyor.

Daha da endişe verici olanı, bazı hacker'ların şimdiden tarayıcıyı kandırarak zararlı bağlantılar kopyalatmayı başarmış olması.

Uzmanlar, bu aşamada ChatGPT Atlas'ın ana tarayıcı olarak kullanılmamasını öneriyor.