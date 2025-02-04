ChatGPT, Deep Research özelliğini kullanıma sundu

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ChatGPT, araştırmalarınızı bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir özellikle güncellendi: Deep Research (Derin Araştırma).

Bu özellik, ChatGPT Plus ve Pro kullanıcılarının daha kapsamlı ve detaylı araştırmalar yapmasını sağlıyor.

DERİN ARAŞTIRMA NEDİR

Derin Araştırma, ChatGPT'nin standart özelliklerinin ötesine geçen bir araştırma aracıdır.

Bu özellik, kullanıcıların akademik konular, piyasa trendleri veya teknik konular gibi çeşitli alanlarda derinlemesine araştırma yapmasını sağlar.

Bu özellikle birlikte ChatGPT, standart arama motorlarından daha fazla kaynağı tarayarak daha fazla bilgiye ulaşıyor, topladığı bilgileri analiz ediyor ve ayrıntılı rapor sunuyor.

Derin Araştırma'yı kullanmak için, ChatGPT arayüzünde "Deep Research" sekmesine tıklamanız yeterli.

Araştırma sorgunuzu girdikten sonra ChatGPT, sizin için detaylı bir araştırma yapacak ve sonuçları size sunacaktır.

Derin Araştırma, şu anda sadece ChatGPT Plus ve Pro kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca, aylık 100 araştırma sınırı bulunuyor.