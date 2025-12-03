ChatGPT geliştiricisi OpenAI acil durum ilan etti: 'Yarışta geri kalıyoruz'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka sektöründeki rekabet kızışırken, Google ve Anthropic gibi rakiplerin yükselişi, pazar lideri OpenAI üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı.

CEO Sam Altman'ın pazartesi günü şirket içinde "kırmızı alarm" ilan ettiği ve çalışanları acil olarak ChatGPT'yi geliştirmeye çağırdığı bildirildi.

YAN PROJELER ASKIYA ALINDI

Ortaya çıkan şirket içi yazışmalara göre Altman, reklam, alışveriş, sağlık asistanları ve kişisel asistan Pulse gibi yan girişimlerin ertelenmesi talimatını verdi.

Şirket bu süreçte kaynaklarını dağıtmak yerine tamamen ChatGPT'nin hızını, güvenilirliğini ve kişiselleştirme yeteneklerini artırmaya odaklanacak.

Geliştirme sürecini hızlandırmak amacıyla ekipler arasında geçici transferlerin teşvik edileceği ve sorumlu personelle günlük toplantılar yapılacağı belirtildi.

GOOGLE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu gelişme, ChatGPT ilk piyasaya sürüldüğünde benzer bir panik yaşayarak kendi "kırmızı alarmını" veren Google için tarihi bir döngüyü temsil ediyor.

Google'ın en yeni yapay zeka modeli Gemini 3 ve Nano Banana görüntü aracı, birçok sektör testinde rakiplerini geride bırakarak şirketin kullanıcı tabanını hızla büyütmesini sağladı.