ChatGPT kullanımında rekor: Haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı

Haber Merkezi

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka dünyasının yükselen yıldızı ChatGPT, kullanıcı sayısında yeni bir rekora imza attı. OpenAI'ın açıklamasına göre, her hafta dünya çapında 250 milyondan fazla kişi ChatGPT'yi kullanıyor.

Bu rakam, yapay zeka teknolojilerinin ne kadar hızlı bir şekilde hayatımıza entegre olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Firma, bundan 2 ay önce haftalık 200 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu.

KULLANICI SAYISI 2 KAT ARTTI

ChatGPT'nin kullanım oranı, geçen yıla kıyasla 2 kat artmış durumda.

OpenAI resmi olarak açıklamasa da 250 milyon aktif haftalık kullanıcı hacminin görece küçük bir kısmı ücretlilerden geliyor.

Mevcut bilgilere göre şirketin, 11 milyon ChatGPT Plus abonesi ve 1 milyon ücretli Enterprise abonesi bulunuyor.

ChatGPT'nin geleceği oldukça parlak görünüyor. OpenAI'ın sürekli geliştirdiği bu yapay zeka modeli, ilerleyen yıllarda daha da akıllı ve yetenekli hale gelecek. Bu durum, hem bireyler hem de işletmeler için yeni olanaklar sunacak.