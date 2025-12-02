ChatGPT metin komutları: İşte cevapları "insanlaştırmanın" gizli yolu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka destekli içerik üretimi son yıllarda hem sosyal medya kullanıcılarının hem de içerik üreticilerinin vazgeçilmezi haline geldi.

Ancak ChatGPT gibi modellerin ürettiği metinler, özellikle yapay zeka analizi yapan araçlar tarafından kolayca tespit ediliyor.

Bu nedenle içeriği doğrudan kopyalayıp paylaşmak, "kopya" sayılıyor.

Yapay zeka metinlerinde dilin fazla düzenli, cümlelerin kusursuz, akışı yapaylık hissettiriyor.

İnsanlar ise yazarken sık sık ritim değiştiriyor, bazı kelimeleri tekrar kullanıyor ve daha organik bir anlatım yapıyor.

Peki; ChatGPT'den "insanmış" gibi cevaplar almak için neler yapılabilir? İşte, uygulamanız gereken o komutlar...

1. Metni daha doğal ve insan eli değmiş gibi yaz.

Bu komut, onu fazla kusursuz, mekanik olmayan bir tona çeker.

Komut örneği:

“Bu metni insan eli değmiş gibi yaz. Daha doğal, akıcı ve hafif kusurlu bir dil kullan.”

2. Kısa ve uzun cümleleri karıştır.

İnsanlar makine gibi sabit cümle uzunlukları kullanmaz.

Komut örneği:

“Cümle uzunluklarını çeşitlendir. Kısa, orta ve uzun cümleleri karıştırarak daha organik bir akış oluştur.”

3. Kusursuz yazma.

Evet, bu gerçekten işe yarayan bir komut!

Komut örneği:

“Metni fazla mükemmel yazma. Ufak tekrarlar, doğal geçişler ve daha rahat bir üslup kullan.”

4. Daha az resmi, daha konuşma diline yakın yaz.

İnsanların günlük dili, yapay zekâ metinlerinden çok farklıdır.

Komut örneği:

“Bu metni günlük konuşma diliyle, daha samimi ve daha doğal bir tonda yeniden yaz.”

5. Yer yer kişisel yorum veya iç ses ekle.

AI bunu otomatik yapmaz fakat komut verince çok başarılıdır.

Komut örneği:

“Metne birkaç tane doğal kişisel yorum veya iç ses cümlesi ekle, ama abartma.”

6. Ritmi değiştir, metni daha spontane yap.

İnsan yazımı gibi “akış düzensizliği” yaratır ve tespiti zorlaştırır.

Komut örneği:

“Cümlelerin ritmini değiştir, daha spontane ve doğal bir akış oluştur.”

7. Daha insansı bir ton kullan, AI gibi yazma.

En net ve etkili komutlardan biri.

Komut örneği:

“Lütfen AI gibi yazma. İnsan yazısına yaklaşan, doğal bir üslup kullan.”