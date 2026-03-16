Instagram'dan tepki çeken karar: Şifreli mesajlaşma dönemi kapanıyor

Sosyal medya devi Meta, Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir güvenlik kararını resmi olarak onayladı.

Platformun mesajlaşma altyapısında isteğe bağlı olarak sunulan uçtan uca şifreleme desteği, belirtilen tarihten sonra artık kullanılamayacak.

NEDENİ DÜŞÜK KULLANIM ORANI

Şirketin halkla ilişkiler ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu radikal kararın arkasında özelliğin kullanıcılar tarafından beklenen ilgiyi görmemesi yatıyor.

Instagram'da varsayılan olarak sunulmayan ve manuel aktifleştirilmesi gereken bu güvenlik katmanı, yeterli kullanım oranına ulaşamadığı için platformdan kaldırılıyor.

KULLANICILARA WHATSAPP TAVSİYESİ

Meta yetkilileri, uçtan uca şifreleme ile güvenli bir şekilde mesajlaşmaya devam etmek isteyen kullanıcılara doğrudan WhatsApp uygulamasını işaret ediyor.

Üçüncü tarafların mesajlara erişmesini engelleyen bu güçlü koruma yöntemi, bilindiği üzere WhatsApp sohbetlerinde standart olarak yer alıyor.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte etkilenen kullanıcılar, uygulama içinde gösterilecek özel bir bildirim penceresiyle yönlendirilecek.

Şifrelenmiş sohbetlerdeki içeriklerini saklamak isteyen kişiler, Instagram uygulamalarını güncelleyerek bu mesajları ve medyaları cihazlarına kolayca indirebilecek.