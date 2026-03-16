Meta, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarmaya hazırlanıyor

Reuters'ın haberine göre sosyal medya devi Meta, şirket tarihinin en büyük işten çıkarma dalgalarından biri için düğmeye bastı.

Üst düzey yöneticilerin kıdemli liderlere personel kısıtlamaları için plan yapmaya başlamaları yönünde talimat verdiği belirtiliyor.

REKOR GELİRE RAĞMEN BÜYÜK KIYIM YOLDA

Şirketin 2025 yıl sonu mali raporlarına göre dördüncü çeyrekte 60 milyar dolar, yılın tamamında ise 200 milyar doları aşan bir gelir elde ettiği biliniyor.

Toplam 78 bin 865 çalışanı bulunan teknoloji devinin, kesin tarihi ve sayısı netleşmese de iş gücünün beşte birini işten çıkaracağı konuşuluyor.

META İDDİALARI SPEKÜLATİF BULDU

Büyük yankı uyandıran bu iddialara yanıt veren bir Meta sözcüsü, çıkan haberleri teorik yaklaşımlara dayanan spekülatif bir durum olarak nitelendirdi.

Diğer yandan şirket, Moltbook ve Manus gibi yapay zeka girişimlerini satın alarak bu alandaki devasa yatırımlarını sürdürüyor.

GEÇMİŞTE DE BİNLERCE KİŞİ KOVULMUŞTU

Meta, geçmiş yıllarda da sık sık uyguladığı büyük çaplı işten çıkarma politikalarına pek yabancı değil.

Şirket bu yılın başlarında Reality Labs bölümünden yaklaşık bin kişinin, geçen yıl ise toplam iş gücünün yüzde beşinin görevine son vermişti.