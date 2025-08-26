Chrome'daki bu ücretsiz VPN eklentisi kullanıcı verilerini çalıyor

Kullanıcı gizliliği ve güvenliği sağlamayı vadeden popüler bir ücretsiz VPN eklentisinin, aslında kullanıcılarını gözetlediği iddia edildi.

Koi Security adlı bir yazılım sağlayıcısı tarafından ortaya atılan rapora göre, "FreeVPN.One" adlı Chrome eklentisi tehlikeli faaliyetlerde bulunuyor.

ZİYARET ETTİĞİNİZ HER SAYFA KAYIT ALTINDA

Eklentinin en endişe verici faaliyeti, kullanıcının ziyaret ettiği her web sitesinin ekran görüntüsünü alması ve bu verileri kendi sunucularına göndermesi.

Ayrıca, all_urls izni sayesinde kullanıcının konumunu ve ziyaret ettiği tüm URL'leri kaydettiği belirtiliyor.

GELİŞTİRİCİLER SESSİZ

Eklentinin anonim geliştiricileri, verilerin kalıcı olarak kaydedilmediğini veya satılmadığını iddia etse de bu iddialarını destekleyecek kanıt sunamıyor.

Güvenlik şirketi Koi'nin e-postalarına yanıt vermeyi bırakan geliştiriciler, son güncellemelerle de bu casusluk faaliyetlerinin izlerini örtmeye çalışıyor gibi görünüyor.