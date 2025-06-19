Çin, 6G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk elektronik harp sistemini geliştirdi

Çinli bilim insanları, 6G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk elektronik harp sistemini geliştirerek bu alanda önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Devrim niteliğindeki bu sistem, modern askeri radarları alt etmek için yeni nesil bir sinyal işleme mekanizması kullanıyor ve savaş alanında büyük bir üstünlük vaat ediyor.

YÜKSEK FREKANSLI RADARLARI ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Yeni 6G elektronik harp sistemi, yüksek frekans spektrumunda hassas bir şekilde çalışabiliyor.

Foton destekli bir çekirdeğe sahip olan sistem, düşman sinyallerini yakalayabiliyor ve 12GHz ve üzeri frekanslarda düşman pilotlarını şaşırtmak için 3.600'den fazla sahte hedef oluşturabiliyor.

Bu kabiliyetin, ABD'nin F-35 hayalet savaş uçağında kullanılan yeni Northrop Grumman AN/APG-85 radarı gibi gelişmiş sistemleri kolayca etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.

HEM SİNYAL BOZUCU HEM İLETİŞİM CİHAZI

Bu yeni 6G silahı, sadece kara konuşlu bir sinyal bozucu (jammer) olmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir iletişim cihazı olarak da görev yapıyor.

Sistem, 300'den fazla iş birliği platformuna optik fiberler aracılığıyla büyük miktarda savaş alanı verisini yıldırım hızında alıp iletebiliyor.

Bu ikili yetenek, onu "eş zamanlı aynı frekansta tam çift yönlü iletişim ve karıştırma yeteneklerine" sahip, dünyada kamuoyu tarafından doğrulanan ilk sistem haline getiriyor.

Projenin baş bilim insanı Deng Lei, 6G teknolojisinin evriminin iletişim, radar ve elektronik harp uygulamalarının birleşmesini sağladığını belirtti