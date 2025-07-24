Çin, 6G testinde rekor kırdı: Saniyede 280 Gbps

Çinli mobil operatör China Mobile, geleceğin kablosuz teknolojisi 6G konusunda çığır açan bir başarıya imza attı.

Şirket, 2025 Çin İnternet Konferansı'nda yaptığı duyuruda, test ağında ulaştığı hızlarla 5G'yi gölgede bıraktığını gösterdi.

5G'DEN 14 KAT DAHA HIZLI

Yapılan denemede 6G bağlantısı, 280 Gbps gibi inanılmaz bir hıza ulaştı; bu da 5G'nin maksimum teorik hızından 14 kat daha fazla.

Bu hızla 50 GB boyutundaki bir dosyanın sadece 1,4 saniyede indirilebildiği, bunun da her iki saniyede bir 4K kalitesinde film indirmeye eşdeğer olduğu belirtildi.

ÇİN'İN 6G YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Bu rekor, China Mobile'ın kurduğu dünyanın ilk küçük ölçekli 6G test ağında kırıldı.

Şirket, ülkedeki dört büyük bilimsel projede öncü rol üstleniyor ve daha şimdiden daha ileri araştırmalar için 10 adet test merkezi kurmuş durumda.