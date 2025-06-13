Çin, fotonik çiplerin seri üretimine başladı: Hedef 6G ve yapay zeka

Haber Merkezi

Çin, yapay zeka (YZ), 6G teknolojisi ve kuantum hesaplama gibi alanlarda küresel hakimiyet kurma yolunda önemli bir adım atarak, yüksek performanslı fotonik çiplerin seri üretimine yönelik küresel yarışa katıldı.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Entegre Fotonik Xplore Yonga Merkezi (CHIPX), ince film lityum niyobat (TFLN) tabanlı fotonik yongaların üretimine başladığını duyurdu.

YENİ NESİL ÇİPLER IŞIKLA ÇALIŞIYOR

Fotonik çipler, veri iletimi ve işlenmesi için elektrik sinyalleri yerine ışık kullanıyor. Bu, onlara geleneksel silikon çiplere göre çok daha yüksek hız ve daha düşük güç tüketimi gibi avantajlar sağlıyor.

Çin'in yeni üretim hattı, ultra hızlı elektro-optik tepkisi ve geniş bant genişliği nedeniyle bu alanda ideal olan ancak kırılgan yapısı nedeniyle seri üretimi zor olan TFLN malzemesini temel alıyor.

Profesör Jin Xianmin, bu istikrarlı üretim hattını kurmanın yaklaşık 15 yıllık bir çabanın sonucu olduğunu belirtti.

KÜRESEL REKABET VE STRATEJİK ÖNEM

Çin'in bu hamlesi, Avrupa ve ABD'nin bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmesinin ardından geldi.

Hollandalı SMART Photonics ve Kaliforniya merkezli PsiQuantum gibi şirketler, kendi fotonik çip üretim hatlarını daha önce duyurmuştu.

Çin'in TFLN tabanlı üretim hattını kurması, ülkenin yüksek hızlı optik bağlantılar ve geleceğin teknolojileri konusunda küresel rekabette iddialı bir konuma gelmesini sağlıyor.

Bu teknolojinin, gelecekte yapay zeka, 6G ve kuantum bilişim gibi alanlarda Çin'e stratejik bir üstünlük kazandırabileceği değerlendiriliyor.