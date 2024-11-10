Çin, yer kabuğunu izleyecek uydularını fırlattı

AA & Ensonhaber

Çin, yer kabuğundaki hareketleri izlemek ve doğal afetleri daha iyi anlamak amacıyla geliştirdiği PIESAT-2 uydularını uzaya fırlattı.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, dört uydudan oluşan filo, Long March 2C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Uydular, fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleştiler. Bu görev aynı zamanda Long March roketleriyle gerçekleştirilen 544. başarılı fırlatma oldu.

YER KABUĞUNU MİLİMETRİK HASSASİYETLE İNCELEYECEK

PIESAT-2 uyduları, Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) adı verilen gelişmiş bir teknolojiyle donatıldı.

Bu radar sistemi, yer kabuğunun yüksek hassasiyetli haritalandırılmasını ve milimetrik düzeydeki hareketlerin tespit edilmesini sağlıyor.

Bu uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntüleri gibi doğal afetlerin neden olduğu deformasyonları incelemek için kullanılacak.

Elde edilen veriler, afet risklerini azaltma ve afet yönetimi çalışmalarına katkı sağlayacak.

Çin, PIESAT-2 uydularının ilk grubunu Mart 2023'te uzaya göndermişti. Yeni fırlatılan uydularla birlikte Çin'in yer kabuğu hareketlerini izleme ve analiz etme kapasitesi daha da güçlenecek.