Çin'den bir ilk daha: 6G'de terahertz kablosuz iletişim test edildi Çinli araştırmacılar dünyada bir ilki gerçekleştirerek terahertz kablosuz iletişim teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü video sinyallerini 1,2 kilometre mesafeye iletmeyi başardı.

Haber Merkezi

Çinli bilim insanları, 6G teknolojilerindeki çalışmalarında önemli bir adım daha atarak, dünyada ilk kez uzun mesafeli terahertz iletişimini başarıyla gerçekleştirdi.

Çinli bilim insanları, terahertz kablosuz iletişim teknolojisinde gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki bir deneyle, yüksek çözünürlüklü video sinyallerini bir kilometreden fazla mesafeye iletmeyi başardı.

Geçtiğimiz Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai-Tibet Platosu'nda, yaklaşık 4 bin 300 metre yükseklikte bulunan bir gözlem üssünde başlatılan deneyin beş gün sürmesi bekleniyor.

Devlet yayın kuruluşu CCTV'ye göre, deney sırasında kaynaktan gelen sinyal iletim gücü 10 mikrowat düzeyindeydi. (Tipik bir mobil telefon baz istasyonunun çıkış gücünün yaklaşık milyonda biri.)

Buna rağmen araştırmacılar, 1.2 kilometre mesafeden yüksek çözünürlüklü bir videoyu başarıyla aldılar.

Bu gelişme, geleceğin iletişim ağlarının temelini oluşturacak olan 6G teknolojisinin daha da hızla gelişmesine işaret ediyor.

TERAHERTZ İLETİŞİMİ NEDİR

Terahertz iletişimi, mikrodalga ve kızılötesi ışınlar arasında yer alan terahertz frekans bandını kullanarak veri aktarımı sağlayan bir teknolojidir.

Bu teknoloji, mevcut 5G ağlarına göre çok daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve çok daha geniş bant genişliği sunma potansiyeline sahip.

Çin'in bu başarısı, 6G teknolojilerinin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

Uzun mesafeli terahertz iletişiminin başarıyla gerçekleştirilmesi, bu teknolojinin pratik uygulamalarda kullanılmasına bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor.

Bu gelişmeyle birlikte, gelecekte daha hızlı ve daha güvenilir iletişim ağlarına sahip olmamız mümkün hale gelecek.