Abone ol: Google News

Çin'den yeni çip hamlesi: En az yarısı yerli olacak

Pekin yönetimi, ABD'nin ihracat kontrollerine karşı stratejik bir adım atarak, ülke genelindeki tüm veri merkezlerinin işlemci çiplerinin en az yarısını yerli üreticilerden tedarik etmesini zorunlu kıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 17:46
Çin'den yeni çip hamlesi: En az yarısı yerli olacak

Çin, yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltma stratejisi kapsamında, çip endüstrisini güçlendirecek tarihi bir politika değişikliğine imza attı.

Bu yeni zorunluluk, ülkedeki tüm veri merkezlerinin yerli üretim işlemcilere öncelik vermesini gerektiriyor.

YERLİ ÇİP KOTASI ÜLKE GENELİNDE ZORUNLU OLDU

Yeni politikaya göre, Çin'deki kamu bilişim ve akıllı bilgi işlem merkezleri, kullandıkları çiplerin yüzde 50'sinden fazlasını yerli üreticilerden temin etmek zorunda kalacak.

İlk olarak geçen yıl Şanghay'da pilot uygulama olarak başlayan bu kural, artık ülke çapında bir standart haline getirildi.

POLİTİKANIN AMACI TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK

Pekin'in bu adımı, özellikle ABD'nin sıkılaşan ihracat kontrolleri karşısında ülkenin teknolojik olarak kendi kendine yeterliliğini artırma hedefini yansıtıyor.

Aynı zamanda, bu zorunluluk Çin'in yapay zekâ bilişim kaynaklarını güçlendirme ve yerli yarı iletken sektörünü destekleme planının da önemli bir parçasını oluşturuyor.

Teknoloji Haberleri