Çin'in CR450 hızlı treni 453 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı

- Çin'in CR450 hızlı treni, testlerde 453 km/s hıza ulaşarak en hızlı konvansiyonel tren oldu.
- CR450, hava direncini azaltan tasarım değişiklikleriyle dikkat çekiyor ve 2026'da yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.
- Bu başarı, dünya çapında yüksek hızlı demir yolu teknolojisinde yeni bir standart belirledi.
Çin'in yeni hızlı tren modeli CR450, Ekim 2024'te bildirilen testler sırasında 453 km/s gibi inanılmaz bir hıza ulaştı. Bu başarı, onu ticari hizmet için tasarlanan en hızlı konvansiyonel tren yaptı.
Rekor, Şanghay-Çongçing-Çengdu yüksek hızlı tren hattında kırıldı. CR450'nin, 600 bin km'den fazla test sürüşü tamamlandıktan sonra 2026 yılında yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.
YENİ HIZLI TREN REKORU TASARIMDA SAKLI
CR450, hava direncini eski CR400 Fuxing modeline kıyasla yüzde 22 oranında azaltan tasarım değişikliklerine sahip.
Bu değişiklikler arasında daha uzun bir burun, daha alçak tavan çizgisi ve tamamen kapalı bogiler bulunuyor.
Bu iyileştirmeler sayesinde tren, sıfırdan 350 km/s hıza beş dakikadan kısa bir sürede ulaşabiliyor.
JAPONYA VE AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTI
Şu anda hiçbir ticari hızlı tren bu hıza ulaşamıyor. Japonya'nın Şinkansen'i ve Avrupa'nın TGV'si günlük hizmette yaklaşık 350 km/s hızla çalışıyor.
CR450, bu son başarısıyla dünya çapında yüksek hızlı demir yolu teknolojisinde çıtayı yükseltti.