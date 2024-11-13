Çin'in Mars gezgini Zhurong, gezegendeki okyanusun olası kıyı şeridini buldu

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Çin'in Tianwen-1 görevi kapsamında Mars'a gönderilen Zhurong gezgini, kızıl gezegende milyarlarca yıl önce var olan bir okyanusun olası kıyı şeridini buldu.

Bu keşif, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair araştırmalara yeni bir ivme kazandıracak nitelikte.

Zhurong, 2021 yılında Mars'ın en büyük ve en eski çarpma havzalarından biri olan Utopia Planitia'ya indiğinden beri, yaklaşık 2 kilometre yol kat ederek su veya buz belirtileri aradı.

Gezginin yerleşik kameralarından ve yer altı radarından elde edilen veriler, yörüngedeki uydulardan gelen uzaktan algılama verileriyle birleştirildiğinde, bölgede suyla ilgili birkaç özellik ortaya çıktı.

Bunlar arasında krater benzeri çukurlu koniler, oluklar, tortu kanalları ve eski bir kıyı şeridinin kanıtı olarak yorumlanan çamur volkanı oluşumları yer alıyor.

OKYANUSUN TARİHİ VE EVRİMİ

Yüzey birikintilerinin bileşimi, okyanusun yaklaşık 3,68 milyar yıl önce var olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, okyanusun daha sonra yaklaşık 10 bin ila 100 bin yıl boyunca donduğunu ve bu süre zarfında gözlemlenen kıyı şeridinin oluştuğunu düşünüyor.

Zhurong'un verilerinin kesin olarak eski bir kıyı şeridine işaret ettiğine dair bazı şüpheler olsa da bu keşif Mars'ın su geçmişi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bazı bilim insanları, milyarlarca yıl boyunca gerçekleşen erozyonun bir kıyı şeridinin izlerini silebileceğini savunuyor. Ancak, sonraki asteroit çarpmalarının bu izleri yeniden yüzeye çıkarabileceği de düşünülüyor.

MARS'TA YAŞAM İHTİMALİ

Mars'ta bir zamanlar bir okyanusun varlığı, kızıl gezegenin geçmişte mikrobiyal yaşamı destekleyebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Bilim insanları, bu suyun yaklaşık 3 milyar yıl önce uzaya nasıl kaybolduğunu anlamaya çalışıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, suyun bir kısmının yer altına sızmış olabileceğini gösteriyor.

MARS ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

Mars'ın su geçmişine ilişkin kesin cevaplar, gezegenden alınan örneklerin Dünya'da incelenmesiyle elde edilebilir.

Çin, Tianwen-3 göreviyle 2031 yılına kadar Mars yüzeyinden örnekler getirmeyi planlıyor. Bu örnekler, Mars'ta yaşam olup olmadığı sorusuna ışık tutabilir.