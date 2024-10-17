Çin'in Mars planları: 2033'te kalıcı üs kurulacak

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Çin, uzay bilimi ve araştırmaları alanında iddialı hedeflerini ortaya koyan 2050 yılına kadar uzanan bir yol haritası yayınladı.

Çin Bilimler Akademisi (CAS), Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSE) tarafından ortaklaşa hazırlanan "Uzay Bilimi için Ulusal Orta ve Uzun Vadeli Kalkınma Planı (2024-2050)", Çin'in uzaydaki geleceğine ışık tutuyor.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Plan, 2050 yılına kadar üç aşamada gerçekleştirilmesi hedeflenen kapsamlı bir program içeriyor.

Bu aşamalar, Çin'in uzaydaki varlığını güçlendirmeyi, bilimsel araştırmaları derinleştirmeyi ve küresel uzay araştırmalarında lider konuma yükselmeyi amaçlıyor.

Chang'e adlı Ay keşif programıyla 2030'a kadar Ay'a mürettebatlı görevler düzenlemeyi ve Ay'ın güney kutbu etrafında kalıcı bir üs kurmayı hedefleyen Çin, 2033 yılına kadar Mars'a da insanlı görevler göndermeyi planlıyor.

Çin, bu iddialı planıyla uzay araştırmalarında önemli sorulara cevaplar aramayı ve NASA'ya güçlü bir rakip olmayı amaçlıyor.

Çin'in NASA'ya rakip olup olamayacağı ise tartışmaya açık bir konu. Çin, son yıllarda uzay alanında büyük yatırımlar yaparak önemli başarılar elde etti.

Ancak, NASA'nın uzun yıllara dayanan deneyimi ve birikimi hala önemli bir avantaj sağlıyor.