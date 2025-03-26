Çinli EHang, Avrupa'da ilk insansız uçan taksi testini gerçekleştirdi

Haber Merkezi

Çinli şirket EHang, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisindeki ilerlemesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Şirket, İspanya'nın Benidorm kentinde gerçekleştirdiği başarılı insansız eVTOL uçuş testinin ardından, Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de dev bir üretim tesisi kurmak için JAC Motors ve Guoxian Holdings ile ortaklık anlaşması imzaladı.

AVRUPA'DA İLK İNSANSIZ eVTOL UÇUŞU

EHang, İspanya'nın Benidorm kentinde gerçekleştirdiği insansız eVTOL uçuş testiyle Avrupa'da bir ilke imza attı.

EH216-S model insansız eVTOL uçağıyla gerçekleştirilen test uçuşu, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) yönetmeliklerine uygun olarak İspanya'nın hava seyrüsefer sağlayıcısı Enaire tarafından denetlendi.

Bu başarılı test, EHang'ın teknolojisinin güvenilirliğini ve Avrupa pazarındaki potansiyelini gösteriyor.

JAC MOTORS İLE DEV eVTOL FABRİKASI

EHang, eVTOL uçaklarının üretimi için JAC Motors ve Guoxian Holdings ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Bu ortaklık kapsamında, Hefei'de dev bir üretim tesisi kurulacak. JAC Motors'un otomotiv üretimindeki deneyimi, EHang'ın eVTOL teknolojisiyle birleşerek hava taksi pazarında yeni bir dönemin başlamasına öncülük edecek.