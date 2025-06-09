Çinli hackerlar ABD'li yetkililerin telefonlarını hedef alıyor

Haber Merkezi

Siber güvenlik firması iVerify, Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu düşünülen bilgisayar korsanlarının, 2024'ün sonlarından bu yana ABD'li hükümet yetkililerinin, politikacıların, teknoloji profesyonellerinin ve gazetecilerin akıllı telefonlarını hedef alan karmaşık bir siber saldırı kampanyası yürüttüğünü duyurdu.

Saldırının, kurbanların herhangi bir etkileşimi olmadan cihazlara sızılmasına olanak tanıyan bir yöntem kullandığı belirtiliyor.

"MOBİL GÜVENLİK KRİZİ" UYARISI

Saldırı, ABD'nin siber savunmasındaki kritik bir zayıflık olan mobil cihazlara yönelik artan tehdidi gözler önüne seriyor.

Siber güvenlik firması iVerify'ın COO'su ve eski NSA uzmanı Rocky Cole, "Dünya şu anda bir mobil güvenlik krizinin içinde." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tür güvenlik açıklarının hassas verileri ifşa edebileceği ve Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor.

Hedeflenen kurbanların tamamının Çin hükümetinin ilgi duyduğu sektörlerde çalıştığı ve daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

KAMPANYA TRUMP'I DA HEDEF ALMIŞTI

ABD'li yetkililer, daha önce Aralık ayında, Çin'in çok sayıda Amerikalıya ait kısa mesaj ve telefon görüşmelerine erişmeyi amaçlayan büyük çaplı bir siber saldırı kampanyasına karşı uyarıda bulunmuştu. Bu son keşif, söz konusu uyarının devamı niteliğinde.

Kampanyanın ayrıca, 2024 seçimleri sırasında Donald Trump ve aday arkadaşı JD Vance'in kullandığı telefonları da hedef aldığı bildirildi.

Çin hükümeti ise bu iddiaları reddederek, ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle kendi siber operasyonlarını yürüttüğünü ileri sürdü.