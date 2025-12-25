Samsung, dünyanın ilk 6K 3D ve 1040 Hz oyun monitörlerini tanıttı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Samsung, 2026 yılı için hazırladığı Odyssey oyun monitörü serisiyle sektördeki sınırları zorlamaya devam ediyor.

Şirket, oyun dünyasında bir yıl önce imkansız olarak görülen özelliklere sahip beş yeni üst düzey monitör modelini tanıttı.

GÖZLÜKSÜZ 3D VE 6K ÇÖZÜNÜRLÜK DENEYİMİ

Dünyanın ilk 6K gözlüksüz 3D monitörü olan Odyssey 3D G9, izleyicinin konumuna göre görsel derinliği ayarlayan gerçek zamanlı göz izleme teknolojisiyle geliyor.

Bu model, kullanıcılara 6K çözünürlükte 165Hz veya 3K çözünürlükte 330Hz yenileme hızı sunan çift modlu bir yapılandırma sağlıyor.

DÜNYANIN EN HIZLI OYUN MONİTÖRÜ

Serinin hız konusunda en iddialı üyesi olan 27 inçlik Odyssey G6, HD çözünürlükte 1040Hz yenileme hızına ulaşarak dünyada bir ilki gerçekleştiriyor.

Oyuncular isterlerse bu modelde daha canlı görseller için 2K çözünürlükte 600Hz moduna geçiş yapabiliyor.

Odyssey G8 serisinin QD-OLED panelli modeli ise 4K çözünürlük, 240Hz hız ve VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasıyla derin kontrast arayanlara hitap ediyor.

TANITIM TARİHİ

Samsung, teknoloji dünyasında heyecan yaratan bu yeni monitörlerini 6-9 Ocak 2026 tarihlerinde Las Vegas'taki CES fuarında sergileyecek.