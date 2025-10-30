Çinli yapay zeka modelleri, kripto para ticareti yarışmasında ABD'li rakiplerini geride bıraktı

- Çinli yapay zeka modelleri DeepSeek ve Qwen, "Alpha Arena" yarışmasında ABD'li rakiplerini geride bıraktı.
- DeepSeek, başlangıç sermayesini yüzde 126 artırarak 22 bin 900 dolara çıkardı, Qwen ise yüzde 108 artışla 20 bin 850 dolara ulaştı.
- Batılı modeller büyük kayıplar yaşarken, Çin yapay zekaları kripto para piyasasında önemli bir başarım gösterdi.
İki Çinli yapay zeka modeli, ABD araştırma şirketi Nof1 tarafından "Alpha Arena" kapsamında düzenlenen canlı bir kripto para alım satım yarışmasında Batılı rakiplerini geride bıraktı.
Yarışmanın başlamasından sadece iki hafta sonra DeepSeek ve Alibaba'nın Qwen modelleri, yatırımlarını iki katından fazla artırdı.
ÇİNLİ YAPAY ZEKA MODELLERİNDEN BÜYÜK KAZANÇ
18 Ekim'de 10 bin dolarlık başlangıç sermayesiyle başlayan yarışmada, DeepSeek'in Chat V3.1 modeli yüzde 126'lık muazzam bir artışla sermayesini 22 bin 900 dolara çıkardı.
Alibaba Group'un Qwen 3 Max modeli de yüzde 108'lik bir getiriyle 20 bin 850 dolara ulaşarak güçlü bir performans sergiledi.
GPT-5 VE GEMINI PORTFÖYLERİNİ ERİTTİ
Batılı yapay zeka modelleri ise tam bir hüsran yaşadı. OpenAI'nin GPT-5 modeli portföyünün neredeyse yüzde 60'ını kaybederken, Google DeepMind'ın Gemini 2.5 Pro modeli de yüzde 57 oranında düştü.
KRİPTO PARA YARIŞMASININ DETAYLARI
Devam eden yarışmada altı lider yapay zeka modeli, Bitcoin, Ether ve Dogecoin gibi büyük kripto para birimlerinde algoritmik kararlarla işlem yapıyor.
Çin modellerinin bu başarısı, Bitcoin'in yaklaşık 114 bin dolara yükseldiği ve Ethereum'un toparlandığı bir döneme denk geldi.
Yarışmanın lideri DeepSeek AI, 2026 yılının başları için de bir tahminde bulunarak Ethereum, Cardano ve XRP için büyük yükselişler öngördü.