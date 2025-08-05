Çinliler yaptı: 2 milyar yapay nörona sahip dünyanın ilk beyin benzeri bilgisayarı

Çinli mühendisler, yapay zeka alanında çığır açan bir başarıya imza attı. Zhejiang Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir makak maymununun beynindeki nöron sayısına yakın, 2 milyardan fazla yapay nörona sahip " Darwin Maymunu" adını verdikleri yeni bir bilgisayar sistemi tanıttı.

100 MİLYARDAN FAZLA SİNAPS

Beyinden ilham alan 960 adet özel işlemci çipinden oluşan bu devasa sistem, 100 milyardan fazla yapay sinaps oluşturabiliyor.

Bu yapının, daha gelişmiş beyin benzeri bir zekaya ulaşma yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

GERÇEK DÜNYA UYGULAMALARINDA TEST EDİLDİ

"Darwin Maymunu", içerik oluşturma, mantıksal akıl yürütme ve matematiksel hesaplamalar gibi karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebildiğini kanıtladı.

Sistem, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in dil modeliyle birlikte kullanılarak gerçek dünya uygulamalarındaki potansiyelini de sergiledi.