Çip dünyası bunu konuşuyor: AMD, Intel'i satın alabilir

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının iki dev ismi AMD ve Intel, uzun yıllardır kıyasıya bir rekabet içinde. Ancak, son dönemde Intel'in yaşadığı mali sıkıntılar, bu rekabeti beklenmedik bir şekilde sona erdirebilir.

ABD hükümeti, Intel'i mali açıdan desteklemek ve çip üretimini güvence altına almak için AMD ile birleşme seçeneğini değerlendiriyor.

INTEL'DE KRİZ

Intel, geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçüncü çeyrek bilançosunda 16,6 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.

Şirketin net kar marjı, bir önceki yıla göre yüzde 6,064 düştü. Bu rakamlar, Intel'in ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

ABD hükümeti Intel'in batmasını engellemek için devreye girdi. Hükümet, Intel'i AMD veya Marvell gibi rakipleriyle birleşmeye teşvik ediyor.

SADECE TASARIM BİRİMİNİ KAPSAYACAK

Önerilen birleşme, sadece Intel'in çip tasarım işini kapsayacak. Şirketin dökümhane işi ise zarar görmeden devam edecek. Bu durum, ABD hükümetinin Intel'in üretim kapasitesini korumayı hedeflediğini gösteriyor.

ABD hükümeti, CHIPS Yasası kapsamında Intel'e yaklaşık 30 milyar dolarlık sübvansiyon sözü vermişti.

Ancak, Intel henüz bu fonlardan yararlanamadı. Bloomberg'e göre, Intel mali durumuyla ilgili kritik bilgileri hükümetle paylaşmadığı için ek fonlardan yararlanamıyor.

ABD hükümeti, Tayvan'daki TSMC gibi rakipler ve Çin'in büyüyen yarı iletken endüstrisi karşısında Intel'in üretim kapasitesini korumayı planlıyor.

Bu nedenle, Intel'in AMD ile birleşmesi ABD hükümeti için cazip bir seçenek olabilir.