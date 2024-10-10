Çip talebi artıyor: TSMC'nin gelirleri beklentileri aştı

Haber Merkezi

Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek beklentileri aşan bir gelir elde etti.

Şirket, Temmuz-Eylül döneminde 759,69 milyar Tayvan doları (23,62 milyar ABD doları) gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5'lik bir artışı temsil ediyor.

TSMC'nin bu başarısında, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve otomotiv sektörlerindeki güçlü çip talebinin etkili olduğu belirtiliyor.

Özellikle NVIDIA gibi yapay zeka alanında öncü şirketlerin talepleri, TSMC'nin gelirlerini olumlu yönde etkiledi.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Temmuz ayında yapılan son kazanç çağrısında TSMC, üçüncü çeyrek gelirini 22,4 milyar ile 23,2 milyar ABD doları arasında öngörmüştü. Ancak açıklanan sonuçlar, şirketin kendi beklentilerini bile aştığını gösteriyor.

Bu durum, TSMC'nin çip üretim endüstrisindeki lider konumunu ve güçlü pazar payını koruduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TSMC, bu yılın ilk dokuz ayında konsolide satışlardan yaklaşık 2,03 trilyon Tayvan doları (62,9 milyar dolar) elde etti.

Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 31,9 oranında bir artışa denk geliyor. Şirket, 17 Ekim'de daha detaylı bir rapor açıklayacak ve geleceğe yönelik beklentilerini güncelleyecek.