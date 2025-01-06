Çocuklar için tehlikeli: Apple AirTag cihazlarına uyarı etiketi ekledi

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Apple, çocukların yanlışlıkla yutmasını önlemek amacıyla AirTag'lerin pil bölmesine ve ambalajına uyarı etiketleri ekledi.

Bu değişiklik, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC)'nin AirTag'lerin Reese Yasası'nı ihlal ettiği uyarısının ardından geldi.

REESE YASASI VE PİL GÜVENLİĞİ

Reese Yasası, çocukların düğme pil veya madeni para pil içeren ürünleri yutmasını önlemek için bu ürünlerde uyarı etiketlerinin bulunmasını zorunlu kılıyor.

CPSC, Apple'ın AirTag'lerde bu uyarı etiketlerini kullanmadığını tespit etti.

APPLE'DAN DÜZELTME

Apple, CPSC'nin uyarısının ardından AirTag'lerin pil bölmesine ve ambalajına uyarı etiketleri ekledi.

Ayrıca, Find My uygulamasında da AirTag pilini değiştirirken kullanıcıları düğme pillerin tehlikeleri konusunda uyaran bir mesaj gösteriliyor.

AirTag'ler, daha önce de istenmeyen takip amacıyla kullanılabilme riski nedeniyle eleştirilmişti. Apple, bu endişeleri gidermek için çeşitli güvenlik önlemleri almıştı.