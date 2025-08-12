Daha tanıtılmadan iPhone 17'nin çakması satışa sunuldu

Her yıl yeni iPhone modellerinin tanıtılmasının ardından sahtelerinin üretildiğini görmeye alışkınız.

Ancak bu yıl, klon üreticileri o kadar hızlandı ki daha resmi olarak tanıtılmayan iPhone 17 Pro'nun çakması şimdiden ortaya çıktı.

DIŞI IPHONE 17, İÇİ ANDROID

Teknoloji sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson tarafından paylaşılan görsellerde, cihazın dış tasarımının sızdırılan iPhone 17 Pro şemalarına göre üretildiği görülüyor.

Ancak telefonun içinde iOS yerine, iOS'a benzetilmeye çalışılmış bir Android arayüzü çalışıyor.

YAZILIMI ESKİ, SADECE DUVAR KAĞIDI YENİ

Klon telefonun arayüzü eski bir iOS sürümünü andırırken, gerçek iPhone 17 Pro'nun tamamen farklı bir tasarıma sahip olacak iOS 26 ile gelmesi bekleniyor.

Klon üreticilerinin yazılım konusunda tutturabildiği tek detayın ise doğru duvar kağıdını kullanmak olduğu dikkat çekiyor.