Dahili kameralı AirPods Pro 2026'da piyasaya sürülebilir

Apple'ın, entegre kızılötesi (IR) kameralarla donatılmış yeni bir AirPods Pro modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Bu yeni teknolojinin, yapay zekâ destekli görsel zekâ özelliklerini etkinleştireceği ve Apple Vision ürünleriyle uyumlu çalışacağı iddia ediliyor.

Sızıntılar, bu yeni modelin yakın zamanda piyasaya sürülen AirPods Pro 3'ün yerini almayacağını, ancak Apple'ın genişleyen ürün yelpazesinde üst düzey bir ürün olacağını belirtiyor.

2026'DA 5 FARKLI AIRPODS MODELİ OLABİLİR

Kameralı AirPods Pro modeli, Apple'ın son dönemdeki ürün çeşitlendirme stratejisiyle uyumlu görünüyor.

Şirket, yakın zamanda AirPods 4'ü biri Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özellikli, diğeri ise bu özelliğe sahip olmayan iki farklı modelle piyasaya sürmüştü.

Eğer söylentiler doğru çıkarsa, Apple'ın 2026 ürün yelpazesi kameralı AirPods Pro 3, standart AirPods Pro 3, ANC özellikli AirPods 4, standart AirPods 4 ve AirPods Max olmak üzere beş farklı model içerebilir.

SES, GÖRÜNTÜ VE YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Apple'ın meşhur basit ürün yelpazesinden uzaklaşması, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek için açık bir strateji olarak görülüyor.

Şirket, iPhone'lardakine benzer bir stratejiyi ses ürünleri için de uygulamaya hazır görünüyor.

Kamera donanımlı AirPods Pro, ses, görüntü ve yapay zekayı tek bir ekosistemde birleştirerek bu yönde önemli bir adım olabilir.