Dell kullanıcıları dikkat: Bu güvenlik açığı verilerinizi ifşa edebilir

Siber güvenlik firması Cisco Talos, özellikle kurumsal kullanıcılar tarafından tercih edilen Dell Latitude ve Precision serisi dizüstü bilgisayarlarda kritik bir güvenlik açığı tespit etti.

"ReVault" olarak adlandırılan bu açık, 100'den fazla Dell modelini etkiliyor.

TEHDİT NE: HACKER'LAR NELER YAPABİLİR

Bu güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının Windows oturum açma ekranını atlamasına, sistemde yönetici ayrıcalıkları elde etmesine ve hatta işletim sistemi yeniden yüklendikten sonra bile cihaza kalıcı erişim sağlamasına olanak tanıyabilir.

Bu durum, hassas verilerin sızdırılması ve kötü amaçlı yazılım yerleştirilmesi gibi ciddi riskler doğuruyor.

ÇÖZÜM: DERHAL GÜNCELLEME YAPIN

Hem Cisco Talos hem de Dell, etkilenen cihazların sahiplerine aygıt yazılımlarını (firmware) derhal güncellemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

Güncellemeler, Windows Update ve Dell'in resmi destek web sitesi aracılığıyla indirilebiliyor.