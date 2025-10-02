Disney+ abonelik ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından biri olan Disney+, Türkiye'deki abonelik ücretlerine büyük bir zam yaptığını duyurdu.

Şirketin resmi fiyat bilgilendirme sayfasına göre, bazı paketlerin fiyatı yüzde 51 oranında arttı.

ZAM YALNIZCA AYLIK ABONELİKLERE GELDİ

Yapılan zammın ardından, reklamlı aylık Disney+ paketi 164,90 TL'den 249,90 TL'ye yükselerek yüzde 51'lik bir artış gördü. Reklamsız aylık paket ise yüzde 28'lik bir zamla 349,90 TL'den 449,90 TL'ye çıktı.

Şirket, yıllık aboneliklerin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK

Eğer Disney+'a yeni abone olacaksanız, bu zamlı fiyatlar hemen geçerli olacak.

Mevcut aboneler için ise yeni fiyatlar, 4 Kasım'dan sonraki ilk fatura dönemlerinde yansıtılmaya başlanacak.