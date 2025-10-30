Diyarbakırlı öğrencilerin su israfını önleyen projesi, ABD'de finalde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır’da özel bir lisede eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Ahmet Tuna Balcı, geliştirdiği “Akıllı Su İzleme ve Filtrasyon Sistemi” projesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) büyük bir başarıya imza attı. Balcı’nın projesi, Delaware Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada finale kalmaya hak kazandı. Genç mucit, projesiyle 24-26 Nisan 2026 tarihlerinde Delaware eyaletinde yapılacak “Limitless World Summit” (Sonsuz Dünya Zirvesi) finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

SU KAYBINA "AKILLI" ÇÖZÜM

Proje, eski altyapı nedeniyle şehir içi su kayıplarının yüzde 35-40’a kadar çıkmasını önlemeyi hedefliyor.

Akıllı akış sensörleri, sızıntı ve toprak nemi algılayıcıları, filtrasyon ünitesi ve merkezi kontrol sistemi gibi bileşenlerden oluşan sistem, hem ev tesisatlarında hem de tarım alanlarında kullanılabiliyor.

Balcı’nın çözümü, su kaçaklarını anlık olarak tespit edip, verimli sulama yapılmasını sağlıyor.

"TARLALARDA GÖZLEMLEDİM, SORUNA BİLİMLE ÇÖZÜM ARADIM"

Başarılı öğrenci, projeye ilham kaynağının ailesine ait Gaziantep ve Diyarbakır’daki fıstık ve nane tarlaları olduğunu belirterek şunları söyledi:

Çocukluğum bu tarlalarda geçti. Yıllar içinde iklim değişikliğinin etkilerini yakından gördüm. Özellikle su kaynaklarının azaldığını fark ettim. Liseye geçince bu sorunlara çözüm bulabileceğim yarışmalarla tanıştım ve arkadaşlarımla birlikte bu projeyi geliştirdim.

PROJELERİ, ULUSLARARASI BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Ahmet Tuna Balcı, projesiyle bugüne kadar birçok uluslararası yarışmada dereceler elde etti:

Diamond Challenge’da finalist,



Blue Ocean Competition’da dünya ilk 100,



NASA destekli Conrad Challenge’da “Innovator” (Yenilikçi) ödülü,



AwardX Sosyal Etki Ödülleri’nde dünya ilk 10’a girme başarısı gösterdi.

"20 BİN GENCİ İKLİM EYLEMİNE DAHİL ETMEK İSTİYORUM"

Balcı, sadece proje geliştirmekle kalmayıp, toplumsal farkındalık yaratmayı da hedefliyor.

“İklim Değişikliği Aksiyonu Atölyesi” adını verdiği bir çalışma için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

2026 yılı sonuna kadar Diyarbakır’da 20 binden fazla genci bu atölyeyle buluşturmak istiyorum. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerle interaktif çalışmalar yapacağız. Çünkü geleceği değiştirmek, gençleri bilinçlendirmekle mümkün.

"HEM EVDE HEM TARLADA KULLANILABİLİR"

Balcı’nın geliştirdiği sistem, birkaç sensörün ölçüm yaptığı akıllı bir takip platformu üzerinden çalışıyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama aracılığıyla su akışını 7/24 canlı olarak izleyebiliyor.

Tesisatta kaçak ya da toprakta kuruma tespit edildiğinde sistem uyarı veriyor ve müdahale imkânı sağlıyor. Böylece ürün verimliliği artarken, su israfı da en aza indiriliyor.

İster evlerde ister tarım alanlarında kullanılabilen bu proje, Diyarbakır’dan dünyaya uzanan bir çevre inovasyonu olarak dikkat çekiyor.