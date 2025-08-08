Donald Trump, Çin ile olan bağlantıları nedeniyle Intel CEO'sunun istifasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Intel'in CEO'su Lip-Bu Tan'ın Çinli teknoloji şirketleriyle olduğu iddia edilen bağlantıları nedeniyle derhal istifa etmesi için sert bir çağrıda bulundu.

Bu talep, Arkansas Senatörü Tom Cotton'ın Intel yönetim kuruluna, Tan'ın Çin ile olan iddia edilen bağlantılarının ulusal güvenlik düzenlemeleriyle çelişip çelişmediğini sormasının ardından geldi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI: "BAŞKA BİR ÇÖZÜM YOK"

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda oldukça net ve sert ifadeler kullandı.

Trump, "INTEL CEO'su derhal istifa etmeli. Bu soruna başka bir çözüm yok." diyerek talebini kesin bir dille ortaya koydu. Bu açıklama, Intel'in yeni CEO'su üzerindeki siyasi baskıyı en üst seviyeye çıkardı.

İDDİALARIN KAYNAĞI NE

Trump ve Cotton'ın endişelerinin temelinde, Reuters tarafından nisan ayında yayınlanan bir haber yatıyor.

Haberde, Tan'ın daha önce 600'den fazla Çinli teknoloji şirketine yatırım yaptığı ve bunlardan bazılarının Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Haberde, Tan'ın bu pozisyonlarından ne kadarını elden çıkardığının belirsiz olduğu da belirtilmişti. Bu durum, ABD'nin ulusal güvenliği açısından kritik bir teknoloji olan yarı iletken sektörünün en büyük şirketlerinden birinin CEO'sunun güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Lip-Bu Tan, zor günler geçiren çip üreticisini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla bu yılın Mart ayında Intel CEO'su olarak atanmıştı.

INTEL'DEN YANIT GELDİ

Bu ağır suçlamaların ve istifa çağrısının ardından Intel'den bir yanıt geldi. Şirket, Reuters'a yaptığı açıklamada, hem şirketin hem de CEO Lip-Bu Tan'ın "ABD'nin ulusal güvenliğine ve ABD savunma ekosistemine derinden bağlı olduğunu" söyledi.