Donald Trump'tan geri adım: "ABD'de üretildi" ibaresi kaldırıldı

Trump Organization'ın son girişimi olan T1 Phone, üretim yeri iddiaları nedeniyle başlayan tartışmaların ardından web sitesinde sessiz bir değişikliğe gitti.

Cihazın başlangıçta "MADE IN THE USA" olarak pazarlanmasına rağmen, bu iddiaya yapılan tüm atıflar siteden kaldırıldı.

"ABD'DE ÜRETİLDİ" YERİNE "AMERİKAN DEĞERLERİYLE TASARLANDI"

Trump T1 Phone'un web sitesinde daha önce yer alan "MADE IN THE USA" başlığı, artık "Amerikan değerleri düşünülerek tasarlandı" ve "Her cihazın arkasında Amerikan elleri var" gibi daha belirsiz ifadelerle değiştirildi.

Bu dil değişikliği, genellikle bir ürünün ABD'de üretilmek yerine sadece monte edildiğini ima etmek için kullanılıyor.

Bu değişiklik, uzmanların ABD'de kısa sürede sıfırdan bir akıllı telefon üretim tesisi kurmanın "imkansıza yakın" olduğu yönündeki uyarılarının ve telefonun Çin yapımı bir modele olan benzerliğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

SADECE İDDİA DEĞİL, ÖZELLİKLER DE DEĞİŞTİ

Web sitesindeki tek değişiklik üretim iddiası olmadı. 499 dolar fiyat etiketine sahip olan Trump T1 Phone'un başlangıçta 6,78 inç olarak ilan edilen ekran boyutu, gizemli bir şekilde 6,25 inçe düşürüldü.

Ayrıca, "12GB RAM" detayı da listeden tamamen kaldırıldı. Telefonun teslimat tarihi de belirli bir eylül lansmanından, belirsiz bir "bu yılın ilerleyen zamanlarında" ifadesine kaydırıldı.

Bu değişiklikler, telefonun son hali hakkındaki belirsizlikleri daha da artırıyor.