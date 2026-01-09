Dünyanın ilk insansı cerrahi robotu CES 2026'da tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsviçre merkezli tıbbi teknoloji şirketi LEM Surgical, CES 2026'da ameliyathaneler için tasarladığı devrim niteliğindeki Dynamis cerrahi sistemini sergiledi.

NVIDIA'nın standında tanıtılan bu sistem, bir konsept olmanın ötesinde ticari kullanıma hazır gerçek bir ürün olarak dikkatleri üzerine çekti.

İNSANSI HAREKET KABİLİYETİNE SAHİP

Omurga ve ortopedi ameliyatları için özel olarak geliştirilen cihaz, insan elinin çift taraflı hareketlerini birebir taklit edebilen gelişmiş bir mimariye sahip.

Cerrahların aletleri milimetrenin altında bir hassasiyetle konumlandırmasını sağlayan sistem, mikro hareketleri telafi etmek için yapay zeka destekli işlemciler kullanıyor.

Sistemin merkezinde cerrahi yönlendirme yapan iki kol ve navigasyon kamerasını kontrol eden üçüncü bir kol olmak üzere toplam üç robotik kol bulunuyor.

FDA onayı almayı başaran Dynamis, halihazırda Las Vegas'taki bir hastanede rutin omurga ameliyatlarında aktif olarak kullanılıyor.

Şirket, robotun gelecekteki versiyonlarında NVIDIA Jetson Thor platformunu kullanarak cerrahi süreçlerdeki karar verme yeteneklerini ve durumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

LEM Surgical CEO'su Yossi Bar, fiziksel yapay zeka ile sadece makine üretmediklerini, klinik hassasiyeti artırmak için insan-robot iş birliğinin geleceğini şekillendirdiklerini vurguluyor.