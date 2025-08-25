Dragon kapsülü, 2 tondan fazla malzemeyle uzay istasyonuna fırlatıldı

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik CRS-33 ikmal görevini başarıyla tamamlayarak, yaklaşık 2 bin 270 kilogramlık kargo ile Dragon kapsülünü yörüngeye gönderdi.

Falcon 9 roketinin fırlatılmasının ardından ilk kademe, otonom insansız bir gemiye güvenli bir şekilde iniş yaptı.

ÖNEMLİ BİLİMSEL KARGO TAŞIYOR

SpaceX Dragon kapsülü, mürettebata gıda ve ekipman sağlamanın yanı sıra, kemik kaybını önleme ve sinir hasarı tedavisi için kök hücre ve 3 boyutlu tıbbi implant malzemeleri gibi kritik bilimsel deneyler de taşıyor.

Ayrıca, mikro yerçekiminde kan damarı gelişimini incelemek için biyobaskılı karaciğer dokusu da kargo içinde yer alıyor.

İSTASYONUN YÖRÜNGESİ YÜKSELTİLECEK

Kapsül, istasyona ulaştığında kargo boşaltımının yanı sıra, istasyonun yörüngesini yükseltmek için iticilerini ateşleyerek bir "yeniden hızlandırma gösterisi" gerçekleştirecek.

Bu manevra, istasyonun atmosferik sürtünme nedeniyle irtifa kaybetmesini engellemek için hayati önem taşıyor.

SpaceX Dragon kapsülünün, bugün uzay istasyonuna otonom olarak kenetlenmesi planlanıyor. Kapsül, görevini tamamladıktan sonra aralık ayında Dünya'ya geri dönecek.