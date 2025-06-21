Dünya bir zamanlar mor bir mermere benziyordu: İşte nedeni

Günümüzde "mavi bilye" olarak bildiğimiz gezegenimizin, milyarlarca yıl önce çok farklı bir renkte olabileceği öne sürüldü.

Moleküler biyolog Shiladitya DasSarma tarafından ortaya atılan ve "Mor Dünya Hipotezi" olarak bilinen teoriye göre, Dünya bir zamanlar mor ve pembe tonlarının hakim olduğu bir yerdi.

"MOR DÜNYA HİPOTEZİ" VE RETİNAL MOLEKÜLÜ

Bu hipotez, gezegenimizdeki erken yaşam formlarının, bitkilere yeşil rengini veren klorofil yerine "retinal" adı verilen bir molekülü kullandığını öne sürüyor.

Retinal molekülü, doğada hala var olan ve "halobakteri" adı verilen fotosentetik bir mikrobun mor renkli zarında bulunuyor.

Bu bakteri, Güneş'ten gelen yeşil ışığı emerken, kırmızı ve mor ışığı yansıtarak mor bir görünüm oluşturur. Eğer bu retinal kullanan ilkel mikroplar erken Dünya'da baskın olsaydı, gezegenimize de bu mor rengi vermiş olacaklardı.

KLOROFİLİN HAYATTA KALMA SAVAŞI

Peki, eğer mor yaşam daha eskiyse, yeşil renkli klorofil nasıl hayatta kaldı ve baskın hale geldi? Bilim insanları bu durumu bir hayatta kalma stratejisi olarak açıklıyor.

Mor zarlı canlılar yeşil ışığın tamamını emdiği için, klorofilin hayatta kalabilmek adına, onların kullanmadığı mavi ve kırmızı ışıktan faydalanmak üzere evrimleştiği düşünülüyor.

Ayrıca, yaklaşık 650 milyon yıl önce siyanobakterilerin okyanuslara hükmettiği ve bu klorofil içeren bakterilerin gezegenimizi bu kez de "pembe" bir renge bürüdüğü teorisi bulunuyor.

Bu, yaşamın gezegenimizin rengini tarih boyunca nasıl değiştirdiğini gösteren ilginç bir olasılık