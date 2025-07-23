Dünya birkaç milisaniye daha hızlı dönüyor: Endişelenmeli miyiz

Dünya'nın dönüş hızının artmasıyla birlikte bu yaz günler, normalden daha kısa sürüyor.

Uluslararası Dünya Dönme ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), 10 Temmuz'un yılın şimdiye kadarki en kısa günü olduğunu doğruladı.

GÜNLÜK HAYATI ETKİLEMİYOR AMA TEKNOLOJİYİ ETKİLİYOR

Günlerdeki bu milisaniyelik kısalmalar günlük hayatımızı doğrudan etkilemese de hassas zaman ölçümüne dayanan teknolojiler için önemli bir durum.

Bilgisayarlar, uydular ve telekomünikasyon sistemleri gibi teknolojiler, atom saatleriyle ölçülen bu küçük değişimlerden uzun vadede etkilenebilir.

BİLİM DÜNYASI 'ARTIK SANİYE' İÇİN YENİ BİR KARARIN EŞİĞİNDE

Tarihsel olarak, Dünya'nın yavaşlamasını telafi etmek için küresel saate "artık saniyeler" ekleniyordu.

Ancak gezegenimizin hızlanması, daha önce hiç uygulanmamış olan "negatif artık saniye" yani küresel saatten bir saniye çıkarılması ihtimalini gündeme getirdi.