Dünya'dan daha eski göktaşı ABD'de bir oturma odasına düştü

ABD'nin Atlanta kenti yakınlarındaki McDonough kasabasında yaşayan bir kişi, 26 Haziran'da evini sarsan bir gürültüyle şok edici bir olaya tanıklık etti.

Evin çatısını delerek salona düşen cismin, Dünya'dan daha yaşlı bir göktaşı parçası olduğu ortaya çıktı.

4,56 MİLYAR YILLIK BİR ZİYARETÇİ

Georgia Üniversitesi'nden gezegen jeoloğu Scott Harris liderliğindeki ekip tarafından incelenen "McDonough Göktaşı", 4,56 milyar yıllık yaşıyla gezegenimizden daha eski.

Taşın, yaklaşık 470 milyon yıl önce Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında meydana gelen büyük bir çarpışmadan koptuğu düşünülüyor.

BİR MERMİ GÜCÜNDE ÇARPTI

Atmosfere saniyede 1 kilometreden daha hızlı giren göktaşı, yavaşlamasına rağmen evin çatısını, havalandırma kanalını ve tavanı delerek zemine saplandı.

Uzmanlar, çarpma anındaki gücün .50 kalibrelik bir mermiye benzediğini belirtti.

BİLİMSEL ÖNEMİ

Bu olay, Georgia eyaletinde düşerken gözlemlenen yalnızca altıncı göktaşı olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları, bu tür parçaları incelemenin, gelecekte Dünya'ya çarpabilecek daha büyük ve tehlikeli uzay kayalarına karşı hazırlıklı olmak için hayati önem taşıdığını vurguluyor.