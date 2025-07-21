Dünyanın 10.000 mAh bataryaya sahip ilk telefonu yakında geliyor

Akıllı telefon pazarında batarya kapasiteleri her geçen gün artarken, rekor bir gelişmenin haberi geldi.

Sektörün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station, 2026 yılında tüm kullanıcılara hitap edecek dünyanın ilk 10.000 mAh bataryalı telefonunun tanıtılacağını iddia etti.

İLK 10.000 MAH TELEFON HAKKINDA BİLİNENLER

Sızıntıya göre bu dev bataryalı model, orta segmentte konumlandırılacak ve 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürülecek.

En dikkat çekici detay ise, 10.000 mAh gibi devasa bir pile rağmen cihazın sadece 8,5 mm gibi oldukça ince bir kalınlığa sahip olacağı.

GÖZLER REALME'YE ÇEVRİLDİ

Sızıntıda herhangi bir marka adı verilmese de tahminler Realme üzerinde yoğunlaşıyor.

Çinli şirketin birkaç ay önce 10.000 mAh kapasiteli bir konsept telefon tanıtması ve silikon karbon batarya teknolojisindeki liderliği, bu iddiaların arkasındaki ismin kendisi olma ihtimalini güçlendiriyor.