Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı

Tayvan merkezli çip üretim devi TSMC, geçtiğimiz hafta ulaştığı 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşarak dünyanın en değerli şirketleri arasına adını yazdırdı.

Şirketin mevcut değeri 1,2 trilyon doları aşarak onu dünyanın en değerli 9. şirketi konumuna getirdi.

BAŞARININ ARKASINDAKİ GÜÇ: YAPAY ZEKA

TSMC'nin bu baş döndürücü yükselişinin arkasındaki ana itici güç, dünya çapında patlama yapan yapay zeka talebi oldu.

Yapay zeka donanımlarına olan ihtiyaç, çip talebini artırırken, NVIDIA gibi devlerin ana tedarikçisi olması TSMC'nin değerini katladı.

TSMC RAKAMLARLA NE KADAR BÜYÜDÜ

Şirketin hisse fiyatı nisan ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Son çeyrekte ise gelirlerini yüzde 38 artışla 30 milyar dolara, kârını ise yüzde 60'lık rekor bir artışla 12,8 milyar dolara yükseltti.