Dünyanın en büyük otomobil taşıyan gemisi denize indirildi

Guangzhou Shipyard International (GSI), tek seferde 10 bin 800 araca kadar taşıma kapasitesine sahip olan dev gemiyi tanıtarak deniz taşımacılığında yeni bir dönemi başlattı.

Bu teslimat, otomobil taşımacılığına yönelik artan küresel talep karşısında sektör için önemli bir dönüm noktası.

Güney Koreli denizcilik şirketi HMM için üretilen bu devasa gemi, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile çalışan çift yakıtlı bir sisteme sahip.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Tier III emisyon standartlarına tam uyum sağlayan araç, nitrojen oksit emisyonlarında ciddi bir azalma vadediyor.

Yaklaşık 230 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki gemi, daha önce 9 bin 500 araçla sınırlı olan taşıma rekorunu tarihe gömüyor.

14 güverteli esnek tasarımı sayesinde geleneksel otomobillerin yanı sıra elektrikli ve hidrojenli araçlar ile ağır yük kamyonları da taşınabiliyor.

2025 yılında yedi milyondan fazla araç ihraç eden Çin, gemi inşa ve otomotiv lojistiğindeki rolünü bu hamleyle daha da güçlendirecek.

Sektör liderleri ihracat kapasitesini güvence altına almak için doğrudan filo yatırımlarına yönelirken, Hyundai Glovis ile bağlantılı bu yeni gemi, okyanus taşımacılığında ultra yüksek kapasiteli yeni bir sınıfı temsil edecek.