Android 17 sürümüne ait ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı

"Tarçınlı Çörek" kod adıyla geliştirilen Android 17, sistem genelindeki uygulamaların arayüz arka planlarına derinlik katan yeni bir bulanıklık efektiyle geliyor.

Sızdırılan raporlara göre bu tasarım dili, kullanıcıların odaklanmasını kolaylaştırmak amacıyla arka plandaki metin ve görselleri bulanıklaştırmayı hedefliyor.

iOS 26'daki tasarıma benzer ancak daha buzlu bir yapıya sahip olan bu yeni efekt, görsel karmaşayı azaltarak daha temiz bir deneyim sunuyor.

Yenilenen güç menüsü de bu tasarımdan nasibini alarak yarı saydam yapısıyla ekranın altındaki uygulama simgelerini gizleyen modern bir estetiğe kavuşuyor.

YENİLENEN EKRAN KAYDI ARAYÜZÜ

Hızlı Ayarlar menüsünden bağımsız hale getirilen ekran kaydı özelliği, artık ekranda yüzen bir hap şeklinde tasarlanarak çok daha pratik bir kullanım sağlıyor.

Kullanıcılar bu yeni arayüz üzerinden cihaz sesi, mikrofon kaydı ve dokunuşları gösterme gibi seçeneklere hızlıca erişip kayıt sonrası önizleme yapabiliyor.

HIZLI AYARLAR VE BİLDİRİM PANELİ AYRILIYOR

Android 17 ile beklenen bir diğer radikal değişiklik ise Hızlı Ayarlar paneli ile Bildirim Çubuğunun birbirinden ayrılması oluyor.

Kullanıcılar, ayarlar menüsü üzerinden yapacakları tercihlerle bu iki paneli birleşik veya bağımsız olarak yönetme imkanına sahip olacak.

ANDROID 17 NE ZAMAN YAYINLANACAK

Android 17'nin ilk kez mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde tanıtılması, kararlı sürümün ise haziran ayında yayınlanması bekleniyor.