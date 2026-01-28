Tarihi Ay görevi için geri sayım başladı: Astronotlar karantinada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA, insanlı Ay misyonunu gerçekleştirmek adına dev bir adım daha atarak kritik süreci başlattı.

Artemis 2 görevinde yer alacak dört astronot, şubat ayında planlanan fırlatma öncesinde Houston'da karantinaya alındı.

50 YIL SONRA BİR İLK

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen'den oluşan ekip, Orion kapsülüyle Ay çevresinde yaklaşık 10 günlük tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

Bu görev, 1972 yılındaki Apollo 17'den bu yana Ay'a yapılacak ilk insanlı yolculuk olma özelliğini taşıyor.

FIRLATMA TAKVİMİ

"Sağlık İstikrar Programı" olarak adlandırılan bu süreç, ekiplerin şubat ayındaki fırlatma fırsatlarını değerlendirebilmesi için planlanan tarihten yaklaşık 14 gün önce başlatıldı.

NASA, fırlatma için 6-11 Şubat tarihlerini hedeflerken, olası bir erteleme durumunda mart ve nisan aylarında alternatif pencereler bulunuyor.

Astronotlar karantinadayken NASA, 17 Ocak'ta fırlatma rampasına getirilen SLS roketi için 2 Şubat'ta kritik bir yakıt ikmal testi yapmaya hazırlanıyor.

"Islak prova" olarak bilinen bu testin başarıyla tamamlanması, görevin zamanında başlaması için büyük önem taşıyor.