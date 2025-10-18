Dünyanın en hızlı internete sahip ülkeleri açıklandı: İşte 2025 Ekim listesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnternet, günümüzde iş, eğitim ve eğlence için hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Ancak Türkiye’de internet kullanıcılarının bir kısmı mevcut hızlardan memnun olsa da, bazıları hızın dünya standartlarının çok gerisinde olduğunu düşünüyor.

Peki, dünyada internet hızı en yüksek olan ülkeler hangileri? Türkiye bu sıralamada nerede yer alıyor?

Speedtest Eylül 2025 sonu itibarıyla geçerli olan internet hızları açıklandı.

İNTERNET HIZI EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER

Speedtest’in Eylül 2025 verilerine göre, Türkiye internet hızında dünya sıralamasında 100. sırada yer alıyor. Ülkemizdeki indirme hızı medyanı 59.87 Mbps olarak ölçüldü.