Dünyanın en ince katlanabilir telefonu şubat ayında piyasaya sürülecek

Haber Merkezi

Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N5'in çıkış tarihini duyurdu. Şubat ayında piyasaya sürülecek olan Find N5, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacak.

Oppo Find N5, katlandığında 4 mm'den daha ince bir profile sahip olacak. Bu, Honor Magic V3'ün 4,4 mm'lik rekorunu kıracak.

Oppo Find N5, OnePlus Open 2'nin temelini oluşturacak. Oppo ve OnePlus, aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteriyor ve daha önce de tasarımlarını ve teknolojilerini paylaşmışlardı.

ONEPLUS OPEN 2'NİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Open 2'nin Oppo Find N5 ile benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Bu özellikler arasında şunlar yer alıyor:

8 inç iç ekran, 6,4 inç kapak ekranı

Snapdragon 8 Elite işlemci

16 GB'a kadar RAM

1 TB'a kadar depolama

50 MP üçlü arka kamera

32 MP ve 20 MP ön kameralar

5.900 mAh batarya

80W kablolu, 50W kablosuz şarj

FIND N5'İN ÇIKIŞ TARİHİ

Oppo Find N5, şubat ayında piyasaya sürülecek. OnePlus Open 2'nin ise Temmuz 2025'ten önce gelmesi beklenmiyor.