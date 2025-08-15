Dünyanın en iyi kameraya sahip akıllı telefonu değişti: İşte zirvenin yeni sahibi

Akıllı telefon kamera testlerinde otorite kabul edilen DXOMARK, en iyi kameralı telefonlar listesini güncelledi ve zirveye yeni bir isim oturdu.

Yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulan Huawei Pura 80 Ultra, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu unvanını kazandı.

175 PUANLA YENİ LİDER

Yapılan testler sonucunda Huawei Pura 80 Ultra, 175'lik genel kamera puanı alarak daha önceki lider OPPO Find X8 Ultra'yı tahtından indirdi.

HEM FOTOĞRAFTA HEM DE VİDEODA ZİRVEDE

Cihazın başarısı sadece genel puanla sınırlı kalmadı; 180 fotoğraf ve 166 video puanı alarak her iki kategoride de dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Bu sonuçlarla Huawei, amiral gemisi telefon pazarındaki kamera iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLAR

Huawei Pura 80 Ultra - 175 puan

OPPO Find X8 Ultra - 169 puan

vivo X200 Ultra - 167 puan

Huawei Pura 70 Ultra - 163 puan

iPhone 16 Pro Max -161 puan