Dünyanın en küçük robotları üretildi: Bir gün hayatınızı kurtarabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir çalışmayla, dışarıdan talimat almadan çevrelerini algılayabilen ve karar verebilen mikroskobik robotlar hayata geçirildi.

Yaklaşık 200 mikrometre genişliğindeki bu makineler, bir gün insan vücudundaki hücrelerin sağlığını izlemek veya hastalıklı bölgelere doğrudan ilaç taşımak için kullanılabilecek.

HAREKET KABİLİYETLERİ VAR

Araştırmacıların en büyük başarısı, milimetrenin beşte biri büyüklüğündeki bu robotların sıvı içinde sürtünme kuvvetini aşarak bağımsız hareket etmesini sağlamak oldu.

LED ışık ve hidrojen peroksit çözeltisiyle çalışan sistem, oluşturduğu elektrik alanı sayesinde robotların karmaşık desenler çizerek ilerlemesine olanak tanıyor.

Bu minik robotların beynini ise Michigan Üniversitesi tarafından geliştirilen ve dünyanın en küçüğü unvanına sahip olan bir mikro bilgisayar oluşturuyor.

Bir milimetreden daha küçük bir çip üzerine sığdırılan işlemci, bellek ve sensörler, robotun otonom bir şekilde görev yapmasını sağlıyor.

MALİYETİ DÜŞÜK

Robotlar enerjilerini, bir akıllı saatten 100 bin kat daha az güç üreten mikroskobik güneş panellerinden alıyor.

Seri üretimde maliyetinin bir sent civarında olduğu belirtilen bu robotları kontrol etmek için gereken donanımın maliyeti ise sadece 100 dolar seviyesinde.

Sıcaklığı hassas bir şekilde ölçebilen sensörler sayesinde tekil hücrelerin takibi mümkün olsa da teknolojinin önünde henüz aşılması gereken bazı engeller bulunuyor.

Mevcut prototiplerin çalışmak için sürekli ışığa ihtiyaç duyması ve yakıt olarak kullanılan çözeltinin canlı dokular için toksik olması, araştırmacıları biyolojik olarak uyumlu yeni versiyonlar üzerinde çalışmaya itiyor.