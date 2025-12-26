Xiaomi ve DeepSeek için kara liste çağrısı: Çin ordusuyla bağlantılı olabilirler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dokuz ABD'li milletvekili, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e gönderdikleri resmi mektupta Çinli teknoloji şirketlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Cumhuriyetçi üyeler, Pentagon'un Çin ordusuna yardım ettiği iddia edilen kuruluşlar listesini genişletmesi gerektiğini savundu.

HEDEFTEKİ TEKNOLOJİ DEVLERİ

Başkan Trump'ın askeri harcama tasarısını imzalamasının hemen ardından iletilen talepte, yapay zeka şirketi DeepSeek, akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve ekran devi BOE Technology Group öne çıkarıldı.

Bu firmaların 1260H maddesi kapsamındaki listeye dahil edilmesi istenirken, halihazırda Tencent ve CATL gibi büyük kuruluşlar da bu kategoride yer alıyor.

XIAOMI İDDİALARI REDDETTİ

Söz konusu liste Çinli firmalara doğrudan resmi yaptırım uygulamazken, Pentagon ve ABD hükümetine tedarik sağlayanlara o şirketlerle ilgili olumsuz bir mesaj niteliği taşıyor.

Xiaomi ise iddiaları kesin bir dille reddederek, sadece sivil ve ticari kullanım için ürün sunduklarını ve Çin ordusuyla herhangi bir bağlantıları olmadığını açıkladı.

LİSTEYE EKLENMESİ İSTENEN DİĞER İSİMLER

Tamamı Cumhuriyetçi olan ve önemli komitelerde görev yapan milletvekilleri, WuXi AppTec, RoboSense ve Unitree Robotics gibi şirketlerin de kapsama alınmasını tavsiye etti.

Haziran ayında bir ABD'li yetkili de DeepSeek'in ihracat kontrollerinden kaçınarak Çin ordusuna destek sağladığını öne sürmüştü.