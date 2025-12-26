Merakla beklenen Xiaomi 17 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra modelini düzenlediği lansmanla kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirket, standart modelin yanı sıra donanım ve tasarım açısından fotoğraf tutkunlarına özel olarak geliştirilen Leica Edition versiyonunu da sahneye çıkardı.

EKRAN VE PERFORMANS CANAVARI

Cihaz, 6,9 inç büyüklüğünde M10 OLED LTPO ekranıyla 3500 nit tepe parlaklığı ve 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı vadediyor.

Gücünü yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan telefon, çift halkalı sıvı soğutma sistemi sayesinde termal performansı yüzde 50 oranında artırıyor.

LEICA İMZALI KAMERA VE YAZILIM

Görüntüleme tarafında devrim yaratan model, 1 inçlik Light Fusion 1050L ana sensör ve 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto lens ile fotoğrafçılıkta iddialı bir konumda.

HyperOS 3.0 işletim sistemiyle gelen cihaz, iPhone ve Mac gibi Apple ürünleriyle ekran yansıtma ve kontrol imkanı sunan gelişmiş bir ekosistem desteğine sahip.

İNCE TASARIMDA DEV BATARYA

Xiaomi Ultra serisinin en ince modeli olan telefon, sadece 8,29 mm kalınlığındaki kasasında 6800 mAh kapasiteli devasa bir batarya barındırıyor.

Bu güçlü pil, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle kullanıcılarına kesintisiz bir enerji deneyimi sunuyor.

Mekanik zoom halkası ve klasik kamera tasarımına sahip Leica Edition, özel görüntüleme modlarıyla fark yaratırken, serinin başlangıç fiyatı 6 bin 999 yuan (yaklaşık 980 dolar) olarak belirlendi.

Çin pazarında ön siparişe açılan modellerin genel satışı ise 27 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.