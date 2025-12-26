Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi, yıl bitmeden 25 modele daha geliyor

- Xiaomi, yıl bitmeden 25 modele HyperOS 3 güncellemesini sunmayı planlıyor.
- Güncellemeler, Android 15 tabanlı olacak ve beta sürecini tamamladı.
- Pad 6 ve Redmi K60 serisi gibi üst düzey modellerin yeni yazılımla çalışacağı teyit edildi.
Teknoloji devi Xiaomi, şirket içi sunucu kayıtlarına yansıyan bilgilere göre HyperOS 3 arayüzünü yıl bitmeden geniş bir cihaz yelpazesine sunmayı planlıyor.
Çok sayıda telefon ve tablet için hazırlanan yazılım sürümlerinin tamamlandığı ve dağıtım için son aşamaya gelindiği görülüyor.
DAĞITIMA HAZIR
Ortaya çıkan takip verileri, Xiaomi sunucularındaki birçok sürümün şu anda "yayınlanmaya hazır" olarak işaretlendiğini ortaya koydu.
Bu etiket, güncellemelerin beta sürecini tamamladığını ve kullanıcılara her an gönderilebilecek nihai paketler olduğunu doğrular nitelikte.
Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro ve Redmi K60 Pro gibi üst düzey modellerin Android 15 tabanlı HyperOS 3 ile çalışacağı kesinleşmiş durumda.
Diğer modellerin ise donanım kapasitelerine bağlı olarak farklı Android sürümleri üzerinden güncellemeyi alması bekleniyor.
GÜNCELLEME ALMASI BEKLENEN TÜM MODELLER
Xiaomi Pad 6 Max 14
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi 13T Pro
Redmi K60 Ultra
Redmi K60
POCO F5 Pro
POCO F6
Redmi Note 13 Pro+
Redmi Note 13 Pro 4G
Redmi Note 15
Redmi 15 / Redmi 15 4G
Redmi 14C / Redmi A3 Pro
Redmi A4
Redmi Pad Pro
Redmi Pad 2 Pro
Redmi Pad 2
Redmi Pad SE 4G
POCO Pad M1
POCO X6 Neo
POCO C75
POCO M6 Pro 4G
POCO M7 4G
POCO M7 Pro 5G
POCO M7 5G