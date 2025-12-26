Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi, yıl bitmeden 25 modele daha geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Xiaomi, şirket içi sunucu kayıtlarına yansıyan bilgilere göre HyperOS 3 arayüzünü yıl bitmeden geniş bir cihaz yelpazesine sunmayı planlıyor.

Çok sayıda telefon ve tablet için hazırlanan yazılım sürümlerinin tamamlandığı ve dağıtım için son aşamaya gelindiği görülüyor.

DAĞITIMA HAZIR

Ortaya çıkan takip verileri, Xiaomi sunucularındaki birçok sürümün şu anda "yayınlanmaya hazır" olarak işaretlendiğini ortaya koydu.

Bu etiket, güncellemelerin beta sürecini tamamladığını ve kullanıcılara her an gönderilebilecek nihai paketler olduğunu doğrular nitelikte.

Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro ve Redmi K60 Pro gibi üst düzey modellerin Android 15 tabanlı HyperOS 3 ile çalışacağı kesinleşmiş durumda.

Diğer modellerin ise donanım kapasitelerine bağlı olarak farklı Android sürümleri üzerinden güncellemeyi alması bekleniyor.

GÜNCELLEME ALMASI BEKLENEN TÜM MODELLER

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi 13T Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60

POCO F5 Pro

POCO F6

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 15

Redmi 15 / Redmi 15 4G

Redmi 14C / Redmi A3 Pro

Redmi A4

Redmi Pad Pro

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2

Redmi Pad SE 4G

POCO Pad M1

POCO X6 Neo

POCO C75

POCO M6 Pro 4G

POCO M7 4G

POCO M7 Pro 5G

POCO M7 5G